تفاصيل إزالة 15 عقارا مخالفا وفيلا وحمام سباحة في الجيزة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نفذت محافظة الجيزة، حملة مكثفة بكافة المدن والمراكز والأحياء، لإزالة مخالفات البناء وتوقيع عقوبة رادعة على أصحابها.‬

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة ١٥ عقارا مخالفا بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والطالبية‪، مشيرا أنه تم البدء في إزالة ٥ أبراج تصل ارتفاعاتهم إلى ١٣ دور مخالف بالحوامدية وأبو النمرس والوراق‪ .‬

أكد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة عقار بشارع مخلوف نور الدين متفرع من شارع منصور محمود و بشارع السادات بحي بولاق الدكرور، مشيراً إنه تم إزالة عقارين بشارع مسجد التوحيد واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والأسوار المحيط بالمنطقه التى تم بها الازاله بالكامل بحي الهرم، لافتاً أنه تم ازاله عقار بشارع وجيه الدكرور واستكمال إزاله العقارات المخالفة بمنطقة إرض البيبسي وشارع ابونقاية من شارع خاتم المرسلين حي العمرانية و تم استكمال ازاله العقارات المخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بجزيره بين البحرين وقد تم من خلالها إزاله أسوار مخالفه وأعمده خرسانيه ومباني بحي جنوب‪ .‬

وأوضح راشد أنه تم البدء في إزاله برج مكون من ١٣دور مخالف بطرق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية إضافة إلي إزالة برج أخر بارتفاع ١١ دور بحي الوراق وإزاله برج مخالف بشبرامنت بمركز أبو النمرس و ٣ ابراج تحت الإنشاء بمدينة كرداسة.

إضافة إلى إزالة حمام سباحة بكافة مشتملاته بطريق جسر الصليبة شبرامنت بمركز أبو النمرس وإزالة التندات والاستراحات المتواجدة بحمام السباحة‪ .‬

وفي مركز ومدينة البدرشين تم تنفيذ عدد 9 حالات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية سقارة بإجمالى مساحة 1800 متر أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى


ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى‪. ‬

ويذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزاله مئات الحالات المخالفة خلال الاسبوع الماضي.

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