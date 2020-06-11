شوبير يكشف عن مخطط جديد لعرقلة استئناف الدوري

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن مخطط بعض أندية الدوري، لعرقلة استئناف المسابقة هذا الموسم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :" بعض الأندية ستدعي إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، لمحاولة منع استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع شوبير:" الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" يشترط خضوع جميع لاعبي المسابقة لفحوصات فيروس كورونا قبل استئناف البطولة بـ 72 ساعة".

يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحدد موعدا رسميا حتى الآن، بشأن عودة مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.