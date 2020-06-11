حملة لتطهير شوارع مدينة الطود بالأقصر

تواصل سلطات محافظة الأقصر، أعمالها في تنظيف الشوارع وتعقيمها، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.





وأجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة محمد عبد المعز رئيس القرية في الرش والتعقيم بالشوارع والطرق وواجهات المحلات والمباني، وذلك في منطقة نجع العقاربة ومبنى الوحدة المحلية للقرية، والجمعية الزراعيه بالقرية بمشاركة شباب جمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينه الطود.





وتابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، أعمال الرش والتعقيم وقص وتهذيب اشجار الزينه بالجزر والحدائق وريها طبقًا للجدول الزمني المحدد للري، وتم خلال تلك الحملات رفع 2 طن نواتج قص الأشجار والزراعات.





وقال "رزق"، إنه تم تكثيف أعمال الرش والتطهير بالمركز ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة مع ظهور فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع جمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود، والمتطوعين من الشباب بمدينة الطود، والتي استهدفت أعمال الرش والتعقيم لرش الشوارع الرئيسية والفرعية وواجهات المباني بمنطقة الطود البلد والكوله والشيخ حسان، ومنطقة نجع الكلاحين بقرية الطود غرب.





كما تتابع رئاسة الطود العمل في المشروعات الهامة لخدمة المجتمع وقرى ونجوع المدينة، من بينها "إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي"، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات، والتي إلى الحد من مخاطر السيول والأمطار والاستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء هذه البحيرات الصناعية والسدود التخزينية والتي تعمل على تخزين تلك المياه.



