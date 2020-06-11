حملة لتطهير شوارع مدينة الطود بالأقصر
الخميس 11/يونيو/2020 - 12:30 م
طاهر الحساني
تواصل سلطات محافظة الأقصر، أعمالها في تنظيف الشوارع وتعقيمها، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة محمد عبد المعز رئيس القرية في الرش والتعقيم بالشوارع والطرق وواجهات المحلات والمباني، وذلك في منطقة نجع العقاربة ومبنى الوحدة المحلية للقرية، والجمعية الزراعيه بالقرية بمشاركة شباب جمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينه الطود.
وتابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، أعمال الرش والتعقيم وقص وتهذيب اشجار الزينه بالجزر والحدائق وريها طبقًا للجدول الزمني المحدد للري، وتم خلال تلك الحملات رفع 2 طن نواتج قص الأشجار والزراعات.
وقال "رزق"، إنه تم تكثيف أعمال الرش والتطهير بالمركز ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة مع ظهور فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع جمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود، والمتطوعين من الشباب بمدينة الطود، والتي استهدفت أعمال الرش والتعقيم لرش الشوارع الرئيسية والفرعية وواجهات المباني بمنطقة الطود البلد والكوله والشيخ حسان، ومنطقة نجع الكلاحين بقرية الطود غرب.
كما تتابع رئاسة الطود العمل في المشروعات الهامة لخدمة المجتمع وقرى ونجوع المدينة، من بينها "إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي"، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات، والتي إلى الحد من مخاطر السيول والأمطار والاستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء هذه البحيرات الصناعية والسدود التخزينية والتي تعمل على تخزين تلك المياه.
تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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