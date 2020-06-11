ننشر استعدادات "السياحة" لاستئناف الحركة.. وتفاصيل تأهيل الفنادق

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلن وزير الإعلام، منذ قليل، عن دراسة عودة السياحة أول يوليو القادم، خصيصًا في المحافظات الأقل إصابة.

ورصدت بوابة الفجر الإلكترونية، أهم الاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للفندق الراغب في العودة، وتنوعت تلك الاشتراطات ما بين إجراءات تخص الزوار، وإجراءات تخص العاملين، وشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن 16 اشتراطًا لعودة الفندق للحياة الطبيعية وهي كالتالي:

توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة

تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.

حظر النشاط الليلي.

تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.

تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.

توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.

حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.

حظر الشيشة.

قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.

الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.

وضع المعقمات على كل مائدة.

تطهير الغرف يوميًا.

تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.

فيما يخص العاملين 

الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

شارة السلامة الصحية 

وهي عبارة عن علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"

ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة السياحة الخارجية عودة السياحة شهادة السلامة الصحية حجر صحى بوابة الفجر الوقاية الشخصية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام يعلن مواعيد حظر التجوال الجديدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ 18 دقيقة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعة و نصف

سواريز يفجر مفاجأة في وجه برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ١٨ فندق سياحي يحصل على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

٢٦ فندقًا سياحيًا يتسلم شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

١٠ فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

الإذاعة الفرنسية تستضيف وزير السياحة وتعلق: "مصر الأفضل والمؤهلة للعودة"

بدء تشغيل السياحة الداخلية وسط إجراءات مشددة (اعرف التفاصيل)

5 فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم