رئيس الوزراء الأسترالي يثير انتقادات: "ليس لدينا عبودية"

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر المسؤولون الأستراليون، مؤيدي "حياة السود مهمة" من أنه قد يتم القبض عليهم إذا خرقوا قيود فيروس كورونا المستجد للمشاركة في الاحتجاجات العامة، مع اندلاع الجدل حول تاريخ البلاد الأصلي.

وجه رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، انتقادات شديدة، اليوم الخميس، بعد أن قال: "لم يكن هناك عبودية في أستراليا" خلال مناقشة الأيام الأولى للاستيطان البريطاني، والتي اعترف بأنها "وحشية للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

أعرب المؤرخون ونشطاء السكان الأصليين وبعض المشرعين عن صدمتهم وفزعهم من التعليقات.

وقال شارمان ستون، مشرع فيدرالي سابق وأستاذ سياسي الآن في جامعة موناش: "إن عبودية الشعوب الأصلية والرجال والنساء والأطفال موثقة جيدًا. عمل العبيد في ترصيع اللؤلؤ، وصيد الأسماك، وفي الصناعات الرعوية وخدمة المنازل."

وقد أعادت حركة "حياة السود مهمة" تركيز الاهتمام في أستراليا على إساءة معاملة السكان الأصليين الأستراليين، بما في ذلك وفيات السكان الأصليين في الحجز.

وأكد مسؤولو ولاية فيكتوريا، اليوم الخميس، أن واحدة من ثماني حالات جديدة لفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها، اليوم الخميس، كانت رجلًا حضر مسيرة ملبورن الأسبوعية. ومن المقرر المزيد من الاحتجاجات غير المصرح بها يوم الجمعة.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، ميك فولر لراديو 2 جيجا بايت: "سنبدأ في كتابة تذاكر بقيمة 1000 دولار أسترالي (700 دولار) ويمكننا استخدام كل سلطاتنا لنقل الناس. إذا لم تمضي قدمًا، فسيتم القبض عليك".

رفض "موريسون" الدعوات المتزايدة لإزالة تماثيل القادة البيض، بما في ذلك أول رئيس وزراء للبلاد، إدموند بارتون، الذي يقع بالقرب من موقع دفن للسكان الأصليين. لعب بارتون دورًا رئيسيًا في صياغة الدستور الوطني، الذي يلغي حقوق السكان الأصليين.

وقال "موريسون"، إن الدوافع الأولية للمتظاهرين كانت "عادلة"، لكن الدافع من أجل إزالة التماثيل كان مدفوعًا بجداول الأعمال السياسية.

سجلت أستراليا يوم الثلاثاء يومها الأول دون أي عدوى محلية لفيروس كورونا منذ بدء الأزمة. وقد سجلت 7285 حالة منها 102 حالة وفاة.

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