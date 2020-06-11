السعودية تطرح مناقصة دولية لشراء 960 ألف طن من الشعير

قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، يوم الخميس إنها طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 960 ألف طن من علف الشعير.





وأضافت المؤسسة أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 12 يونيو. ويتوقع متعاملون صدور نتائج المناقصة في 15 يونيو.





ويُعتقد أن الشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أغسطس وسبتمبر.





وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة في بيان ”هذه المناقصة تأتى امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه“.





والشعير مطلوب على 16 شحنة مع تسليم 12 في موانئ المملكة على البحر الأحمر وأربع شحنات على موانئ السعودية على الخليج.





وفي المناقصة السابقة المعلنة لشراء الشعير في 13 أبريل، طلبت المؤسسة شراء 600 ألف طن.





تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة يوم الخميس بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 بالمئة أو ما يعادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها يوم الأربعاء. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7 بالمئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة بالمئة أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو حزيران إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأبريل.



