وزير الإسكان بعد عزل نفسه: سأدير ملفات الوزارة من المنزل

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اتخاذه قرار بالعزل المنزلى لمدة 14 يوم جاء نتيجة مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا داخل الوزارة.
 
وأضاف "الجزار"، فى تصريحات صحفية أن هذا القرار جاء كإجراء احترازى فقط وخاصة بعد إجراء عدد من التحاليل الطبية التى ظهرت كافة نتائجها سلبية، مؤكدًا أنه سيتابع عمل الوزارة من المنزل، كما سيجرى كافة الاجتماعات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لعدم التأثير على سير العمل.
  
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان مصابين بفيروس كورونا مصابى كورونا الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعتين

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يومين

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ 42 دقيقة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن مواعيد حظر التجوال الجديدة

منذ أقل من ساعة

زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| وزير الإعلام: استمرار تخفيض العمالة بالجهات الحكومية

منذ ساعة الا ربع

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إنتداب الدكتور عبدالخالق إبراهيم مستشاراً فنياً لوزير الإسكان

وزير الإسكان يتقفد مشروعات مدينة المنيا الجديدة

وزير الإسكان: انتهاء أعمال المرافق لعمارات وأراضي الإسكان الاجتماعى

"الإسكان": تجهيز مراكز طبية بمواقع المشروعات لتوفير الرعاية الصحية للعاملين

سكان مدينة 15 مايو ملتزمون بالبقاء فى المنزل للوقاية من "كورونا"

الجزار: تنفيذ 24888 وحدة "إسكان اجتماعي" بأكتوبر الجديدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم