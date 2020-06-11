وزير الإسكان بعد عزل نفسه: سأدير ملفات الوزارة من المنزل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اتخاذه قرار بالعزل المنزلى لمدة 14 يوم جاء نتيجة مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا داخل الوزارة.

وأضاف "الجزار"، فى تصريحات صحفية أن هذا القرار جاء كإجراء احترازى فقط وخاصة بعد إجراء عدد من التحاليل الطبية التى ظهرت كافة نتائجها سلبية، مؤكدًا أنه سيتابع عمل الوزارة من المنزل، كما سيجرى كافة الاجتماعات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لعدم التأثير على سير العمل.