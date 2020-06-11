قفزات كبيرة في أسعار الذهب بعد قرار تثبيت الفائدة

قفزت أسعار الذهب اليوم الخميس نحو 10 جنيهات ، وارتفع كل الأعيرة بنفس هذه القيمة ، حيث وصل سعر الذهب عيار 18 الي 667 جنيه للجرام الواحد ، وذلك تزامناً مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25% والذي تسبب في ارتفاع السعر العالمي للأوقية الي 1733 دولار، حيث أن الإحتياطي الفيدرالي قد تعهد أن يستخدم كل أدواته لدعم الاقتصاد.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة كالاتي :

أسعار الذهب في مصر

عيار 18 : 667

عيار 21 : 778

عيار 24 : 889

الجنيه الذهب : 6224

السعر العالمي : 1733

وبالأمس ، إتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً من شأنه دعم الإقتصاد الأمريكي ، حيث قام بتثبيت أسعار الفائدة من صفر الي 0.25%، متوقعاً أن تظل كما هى حتى عام 2022 .









وكان الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت معدل الفائدة في اجتماعه الأخير، بعد أن خفضه إلى الصفر وتعهد بشراء كميات غير محدودة من الأصول لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا مؤكداً إلتزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.







