إزالة التعديات بمنطقة تقسيم التليفزيون في سفاجا (صور)

تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، إزالة التعديات الواقعة على خط التنظيم بتقسم التليفزيون تمهيدًا لرصف الطرق بهذه المنطقة.





وأكدت رئيس المدينة، على مواصلة أعمال خطة الرصف خلال متابعتها الميدانية لعدة مناطق بالمدينة برفقة المهندس المسؤول من الإدارة الهندسية.





وشددت "المغربي"، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين حفاظًا على هيبة الدولة وحق المواطنين.





أوضحت، أنه تم إزالة تعديات الزراعات التي تقع في حرم الشوارع تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة تقسيم التلفزيون، مشيرةً إلى أنه تم بدء الرصف في منطقة تقسيم زمزم.





وتابعت إجراء الشركة المنفذة لأعمال التجهيزات النهائية استعدادًا لتسليم طبقة السن تمهيدًا للرصف، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء العمال للكمامات والقفازات واستخدامهم للمطهرات بصفة مستمرة.



