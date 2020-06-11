إزالة التعديات بمنطقة تقسيم التليفزيون في سفاجا (صور)
الخميس 11/يونيو/2020 - 12:13 م
محمد طه
تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، إزالة التعديات الواقعة على خط التنظيم بتقسم التليفزيون تمهيدًا لرصف الطرق بهذه المنطقة.
وأكدت رئيس المدينة، على مواصلة أعمال خطة الرصف خلال متابعتها الميدانية لعدة مناطق بالمدينة برفقة المهندس المسؤول من الإدارة الهندسية.
وشددت "المغربي"، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين حفاظًا على هيبة الدولة وحق المواطنين.
أوضحت، أنه تم إزالة تعديات الزراعات التي تقع في حرم الشوارع تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة تقسيم التلفزيون، مشيرةً إلى أنه تم بدء الرصف في منطقة تقسيم زمزم.
وتابعت إجراء الشركة المنفذة لأعمال التجهيزات النهائية استعدادًا لتسليم طبقة السن تمهيدًا للرصف، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء العمال للكمامات والقفازات واستخدامهم للمطهرات بصفة مستمرة.
تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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