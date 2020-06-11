مجلس الوزراء يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون ينص على إستحداث وإنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون ، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون آخر يقضى بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وينص على السماح لمن هم دون سن 21 عامًا بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه برسوم رمزية وذلك تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب .

وفى تعليق لها توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعم مشروعا القانونين اللذان يأتيان إنطلاقًا من إلتزام الدولة برعاية النشئ وتشجيعًا لهم على تقديم إبداعات متنوعة في مجالات الثقافة والفنون ، وأضافت أن هذه الخطوة تعد إنجازًا جديدًا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللآزمة لذلك ، وأضافت أن مشروع القانونين يهدفان إلى خلق جيل جديد من المبدعين يحمل لواء الريادة الحضارية المصرية.

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