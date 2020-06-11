هيدي كرم تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر الـ"إنستجرام"

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بصورة جديدة لها من كواليس برنامجها الجديد"راجل واتينن ستات"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
برنامج "راجل واتنين ستات" يتضمن فقرات مختلفة من الموضوعات الدسمة منها القضايا الجادة والاجتماعية والمشاكل العصرية وقصص نجاح في المجتمع وأيضًا سيكون للضحك والفكاهة ترفيهًا، ويعرض على شاشة قناة "on e" يوم الأحد في تمام الساعة 4 ونصف.

يذكر ان آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي.

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