هيدي كرم تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر الـ"إنستجرام"

برنامج "راجل واتنين ستات" يتضمن فقرات مختلفة من الموضوعات الدسمة منها القضايا الجادة والاجتماعية والمشاكل العصرية وقصص نجاح في المجتمع وأيضًا سيكون للضحك والفكاهة ترفيهًا، ويعرض على شاشة قناة "on e" يوم الأحد في تمام الساعة 4 ونصف.



يذكر ان آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي.