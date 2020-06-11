هيفاء وهبي تهدد بنشر تفاصيل فضيحة جديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


كشفت الفنانة هيفاء وهبي لمحبيها عن نيتها في توضيح بعض الأسرار التي كانت تخبئها داخلها لفترة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت هيفاء وهبي تغريدة جديدة، قالت فيها :"مرحبًا، هناك بعض الأمور التي أريد التحدث عنها، لأنّه الوقت المناسب لأفصح عمّا لا يمكنني أن أخفيه أكثر”.

وأضافت هيفاء وهبي بطريقة غامضة:" لدي قصة سأفصح عنها قريبًا".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "لعنة كارما"، وهو من إخراج خيري بشارة، بطولة فارس رحومة،ذكي فطين عبد الوهاب،شيرين،محمد سليمان.

والجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة أحمد الفيشاوي،عباس أبو الحسن،باسم سمرة،مصطفى خاطر، أروى جودة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق ،وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.

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