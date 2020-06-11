انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع معدلات بيعه عالميا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
 انخفض الذهب يوم الخميس في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1728.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو حزيران عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1737.80 دولار.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أوندا ”الذهب واجه صعوبات عند نحو تلك المستويات على مدى الشهرين الماضيين، وهذا على الأرجح السبب في أننا نرى عمليات جني الأرباح تنطلق مجددا“.

وأضاف ”نرى أيضا بعض الانتعاش للدولار وهو ما يضغط على الأرجح على أسعار الذهب اليوم“.

ويوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 بالمئة وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي كما أشار إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل.

وعادة ما تدعم إجراءات التحفيز الكبيرة وانخفاض أسعار الفائدة الذهب الذي يُعتبر في الغالب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وبينما تباطأت وتيرة عمليات التسريح، فإن الملايين ما زالوا عاطلين عن العمل مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق سنوات كي تتعافى من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 17.79 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 3.8 بالمئة يوم الأربعاء.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1937.88 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 826.66 دولار.


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