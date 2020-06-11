هالة صدقي تحذر الأمهات من مشاهدة مسلسل "ليه لأ"

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
رشا عادل
سخرت الفنانة هالة صدقي، من تعليقات الجمهوره على دورها في مسلسل "ليه لأ" وذلك بعد أن وصف الجمهور شخصيتها بإنها ملبوسة، من خلال نشر صورة جديدة لإحدى تعليقات الجمهور، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هالة صدقي، على الصورة قائلة:"تحذير للامهات ممنوع الامهات يتفرجوا عليه،وفِي الاخر طلعت ملبوسه اجمل التعليقات".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتبت الفنانة بسنت شوقي:"خطيرة" وأضاف آخر"بتموتينى يا هالة فاكرة امهاتنا الله يرحمهم صباحك سكر".

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة، ويقوم ببطولته الفنانة أمينة هالة صدقي وعمر السعيد وهاني عادل.

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