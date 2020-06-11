عاجل| وزير الإعلام: استمرار تخفيض العمالة بالجهات الحكومية

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، اتخاذ الحكومة قراراً باستمرار قرارات تخفيض العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، على أن يكون لكل وزير تقرير الإجراءات الخاصة بالعمل في الجهة الخاصة به.





وأضاف "هيكل"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أن مواعيد حظر التجوال الجديدة من 8 مساءً حتى الرابعة صباحاً ستبدأ من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو.





وأوضح أن اللجنة قرارات استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة، و قررت السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقى الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، على أن يتم استغلال تلك الفترة في رفع كفاءة المنشآت، وتطهيرها خلال تلك الفترة.





وأشار إلى أن اللجنة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفق الضوابط والشروط الصحية، ومتابعتها يومياً حرصاً على سلامة الطلاب.