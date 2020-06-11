لويز يعترف بضرب ميسي

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:59 م
ميسي
ميسي
وكالات

اعترف نجم عالمي بتعمده ضربه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال المباريات التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد البرسا.

 

وقال فيليبي لويز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني سابقًا: "كنت دائماً أضرب ميسي لمحاولة إيقافه وفي حياته لم يقل لي شيئاً.. أنا أعشق هذا الرجل لأجل كرة القدم التي يقدمها".

 

يذكر أن مباريات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد كان تشهد مواجهة ظهير أيسر أتلتيكو ضد ميسي باستمرار داخل الملعب.

 

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