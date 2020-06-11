إنتر ميلان يسقط في اختبار "ميسي"

تبخر حلم فريق إنتر ميلان في رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف موقع لو10 سبورت الفرنسي عن أن إنتر ميلان لا يستطيع تمويل عقد انتقال ميسي إليه خلال الميركاتو الصيفي رغم أزمته مع إدارة برشلونة.

وأوضح الموقع أن إنتر ميلان لم يكن إنتر قادرًا تقديم عقود بقيمة 10 مليون يورو سنويًا للاعبيه حتى بالنسبة للاوتارو مارتينيز فكيف في ظل هذه الظروف الاقتصادية بسبب فيروس كورونا أن يدفع 30 مليون يورو لليونيل ميسي.