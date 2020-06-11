"جونز هوبكنز": أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بكورونا حول العالم

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا، "كوفيد-19"، في العالم، تجاوز 416 ألفا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7.36 مليون مصاب.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بواقع 4 آلاف 924 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت الجامعة الأمريكية، إن عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم بلغ 7 ملايين 360 ألفا 239 مصابا، بزيادة 121 ألفا و628، مقابل 120 ألفا و410 في اليوم السابق.

 

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، عن شفاء تسجيل 3.54 مليون حالة شفاء منذ بدء تفشي الفيروس.

 

وقد سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألف وفاة، بحسب آخر البيانات اليوم الخميس، فيما تم هناك تسجيل 2 مليون 464 إصابة بالفيروس.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة، فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

 

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 493 ألف إصابة، فيما لم يتجاوز عدد الوفيات فيها 6300 حالة وفاة.

 

وذكر موقع الاحصاءات "Worldometer"، أن معدل الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 53.8 حالة لكل مليون شخص في العالم.

 

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