قبل انتهاء التقديم.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق "دار مصر"

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن اليوم هو أخر فرصة للتقديم على وحدات مشروع دار مصر على مستوى 5 مدن، حيث سيغلق الحجز في الواحدة صباحا، موضحا أن الحجز إليكترونيا، وبأسبقية الحجز.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه يمكن الدخول على موقع الوزارة للإطلاع على كراسة المشروع، وملىء استمارة حجز، منوها بأنه لو استطاع الراغب في الحجز تحويل مبلغ 50 ألف جنيه لجدية الحجز، يكون أمر جيد.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المبلغ الذي يجب تحويله يكون 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية، موضحا أن مساحة الوحدات تتراوح من 115 وحتى 150، وهى وحدات جاهزة للاستلام.





ونوه بأنه يشترط أن المتقدم وأفراد أسرته لا يكونوا قد حجزوا وحدة سكنية أو قطعة أرض في الإسكان الاجتماعي.





تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة)، اليوم الخميس الموافق 11 يونيو بعد أن بدء التقديم يوم 3 مايو الماضي.





الطرح الجديد من دار مصر يأتي بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي- الأخير) فقط.





وللتقديم في حجز شقق "دار مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online".





أسعار الشقق في الـ5 مدن:

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

- مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، والشقة الـ140 متر وصل سعرها لـ826 ألفا.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 متر 583 ألف، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترًا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.​



