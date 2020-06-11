محمد الشرنوبي يتصدر تريند جوجل بعد عقد قرانه

تصدر الفنان محمد الشرنوبي تريند جوجل اليوم الخميس الموافق 11/6/2020، وهذا بعد حفلة عقد قرانه على راندا رياض، أمس في منزل عائلة العروس.





وحرص محمد الشرنوبي على اتباع كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط.





ومن المقرر أن يقيم محمد الشرنوبي وراندا رياض، حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الازمة الراهنة.





وكتب الشرنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تمَّ عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض، بينما اعتذر لكل أصدقاءه، قائلا " معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا".





ويعرض محمد الشرنوبى حاليا له مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.