بورصة مسقط تهبط الي مستوي 3518.76 نقطة بمستهل التعاملات

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:07 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير


إستهلت بورصة مسقط جلسة اليوم الخميس، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.17%، عند مستوى 3518.76 نقطة، فاقداً 6.09 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء ، حيث تأثر أداء المؤشر بتراجع قطاعي الصناعة والخدمات، ليهبط الأول 0.71 %؛ مع تقدم ريسوت للإسمنت على المتراجعين بنسبة 7.51 %، وتراجع فولتامب للطاقة 1.32%، وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 1.88 مليون سهم، بتنفيذ 54 صفقة، بقيمة تداول 556.09 ألف ريال.



وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05 % وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.04 % مع صدارة الخليجية للاستثمار للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 3.23 %، وارتفع البنك الوطني 0.62 %.


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