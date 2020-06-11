بورصة مسقط تهبط الي مستوي 3518.76 نقطة بمستهل التعاملات









إستهلت بورصة مسقط جلسة اليوم الخميس، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.17%، عند مستوى 3518.76 نقطة، فاقداً 6.09 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء ، حيث تأثر أداء المؤشر بتراجع قطاعي الصناعة والخدمات، ليهبط الأول 0.71 %؛ مع تقدم ريسوت للإسمنت على المتراجعين بنسبة 7.51 %، وتراجع فولتامب للطاقة 1.32%، وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 1.88 مليون سهم، بتنفيذ 54 صفقة، بقيمة تداول 556.09 ألف ريال.













وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05 % وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.04 % مع صدارة الخليجية للاستثمار للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 3.23 %، وارتفع البنك الوطني 0.62 %.







