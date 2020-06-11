غرفة المنشآت: ضوابط إعادة تشغيل المطاعم والكافيتريات تتفق والمعايير العالمية

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الضوابط والاشتراطات الصحية والوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة التشغيل للمطاعم والكافيتريات والحلوانية السياحية، التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، تتفق مع كافة المعايير والاشتراطات التى أعلنتها ووضعتها كل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان. 

وأشار المصري في بيان صادر عن الغرفة منذ قليل، إلى أن تلك الاشتراطات ترمي لتحقيق أكبر معدلات من الأمان الصحى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المطاعم والكافتيريات والحلوانية السياحية. 

وأوضح أن هذه القواعد التى وضعتها الغرفة كانت نتاج عمل لعدد من اللجان التابعة للغرفة مع وزارة السياحة والآثار، والخبراء فى مجال صحة وسلامة الغذاء، والصحة العامة، والطب الوقائى.

وتوقع المصرى، صدور قرار من الدولة بالافتتاح الجزئي للمنشآت (المطاعم والكافتيريات) خلال الأيام المقبلة، بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار لهذه الضوابط ورفعها إلى مجلس الوزراء لعرضها علي اللجان المختصة لإقرارها والعمل بها عند تشغيل المطاعم والكافتيريات بشكل جزئى. 

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الضوابط والاشتراطات قد تم إرسالها إلى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة عبر كتاب دوري، لكي تنتهي من تنفيذ ما جاء بها من بنود، وتوفير ما تضمنته بها من التزامات تجاه المنشأة وعمالها وروادها سواء كانت إجراءات احترازية أو تعديل في نظام العمل بها أو فى معداتها. 

وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى مايمكن من الحيطة والحذر في تطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والرواد وسائر المتعاملين وإعطاء أهمية قصوى لهذا الموضوع ليتثنى تطبيق الفتح الكامل وممارسة النشاط بصورة عادية.

وختم المصري تصريحاته قائلًا إن هذه الإجراءات التي يجب إتباعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حال صدور قرار بإعادة تشغيلها بشكل جزئى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شملت إجراءات تخص كل من الرواد والزبائن، والعاملين، وامكانيات ومقومات المنشأة السياحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

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