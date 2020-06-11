بعد إلغاء جلسة أمس .. بورصة الكويت تكتسي بالأحمر مع بداية تعاملات اليوم

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس، مكتسية باللون الأحمر ، حيث تراجعت كل مؤشراتها

وتراجع المؤشر العام 0.82 بالمائة على اعتبار أن جلسة أمس كأن لم تكن وأن الافتتاح اليوم جاء بناءً على إقفالات الثلاثاء الماضي ، كما هبط مؤشر السوق الأول بنحو 1.15 بالمائة، وذلك في تمام الساعة 10 صباح اليوم بتوقيت الكويت، وتبعه انخفاض مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.52 بالمائة، بينما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه وارتفع بنحو طفيف قدره 0.05 %، وبلغت أحجام التداول في بورصة الكويت حتى الآن 65.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3080 صفقة حققت سيولة بقيمة اقتربت من 20 مليون دينار.





وجاء سهم "إيفا فنادق" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بانخفاض نسبته 7.09%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة كبيرة بلغت 45.3 % ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.31 مليون دينار مُتراجعاً 1.93 %، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 10.84 مليون سهم مُتراجعاً 1.63 %.







