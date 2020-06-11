زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:02 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

استطاع زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني التخلص من كابوس رافاييل فاران مدافع الفريق المهدد بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج” الإنجليزية أن ريال مدريد يرى أن الفرنسي رافاييل فاران ليس للبيع حال أصر بيب جوارديولا مدرب السيتي على ضمه فسيكون فعليه دفع 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

 

وأوضحت أن زيدان أقنع فاران في بالبقاء ولا يبدو أن المدافع الفرنسي يُفكر في ذلك حاليًا، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد فاران زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير.. تجنبوا استخدام الأسانسير في هذه الفترة

منذ ساعتين

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يومين

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"فاران" يدرس الرحيل عن ريال مدريد

خناقة بين نيمار وداني ألفيس في باريس سان جيرمان

هل يرحل فاران عن ريال مدريد ؟

جوارديولا يهدد ريال مدريد

زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

10:37 ص

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم