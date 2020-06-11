محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة المنصورة العامة.. ويصدر عدة قرارات (صور)

استقبل مسئولو مكتبة المنصورة العامة، اليوم الخميس، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للوقوف على ماهية تطوريرها وتعظيم الاستفادة منها.





ووجه محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة هندسية فنية لعرض تصور كامل لتطوير المكتبة وتعظيم الاستفادة منها، بتطوير وتحديث المكتبة لتليق بأبناء المحافظة.





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين وتحسين البيئة العامة لهم وتلبية احتياجاتهم.





وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة فنية هندسية بالتنسيق مع إدارة المكتبة لعرض تصور كامل عن تطوير المكتبة وتحديثها وميكنة آليات العمل فيها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز في قلب مدينة المنصورة وعلى ضفاف النيل.





وأشار مختار، إلى ضرورة تطوير آليات عرض الكتب والمجلدات والمجلات وغيرها من مصادر القراءة والاطلاع، وأن يتم تطوير أداء العاملين فيها، وأن تواكب الكتب فيها تطورات العصر وتلبي احتياجات المترددين باختلاف أعمارهم وثقافتهم، مؤكدا على أنه لن يبخل بالدعم اللازم لتطوير أداء المكتبة طالما يضيف لأدائها ويوفر خدمة مفيدة للمترددين عليها.





وشدد محافظ الدقهلية، على أن الدقهلية التي خرج منها العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين ورموز المجتمع في مختلف المجالات لا يمكن أن تكون مكتبة القراءة فيها بهذا المستوى المتواضع قائلا: "حرام أن لا نستفيد من هذا المكان وكل دعمي لكم للتطوير".





وخلال زيارة محافظ الدقهلية للمكتبة، رأى إحدى السيدات المسنات تفترش الشارع وعلى الفور كلف وكيل وزارة التضامن بدراسة حالتها وإيداعها إحدى دور الرعاية وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لها.



