سوق الأسهم السعودية يهبط بنسبة 0.25% بالمستهل وسط تراجع القطاعات القيادية

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:50 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع وسط هبوط أغلب القطاعات القيادية.
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.89%، إلى مستوى 7263.04 نقطة ليفقد نحو 65 نقطة ، وشهد سوق الأسهم السعودية  التداول على أكثر من 65 مليون سهم لتتجاوز مستويات السيولة نحو 1.300 مليار ريال بأكثر من 65 ألف صفقة منفذة.

وقاد تراجعات سوق الأسهم السعودية  قطاع البنوك بنحو 1.48% ، كما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم الطاقة بنحو 0.50%.

وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق السعودية ، فقد تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً عناية بنحو 3.78%، تلاه سهم حلواني إخوان بنسبة 2.99%، كما ارتفع أداء سهم عسير بنسبة 2.99%،وبالمقابل تصدر التراجعات سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 3.67%، تلاه سهم العربي بنسبة 3.6%، وهبط سهم أليانز اس اف بنسبة 3.38% ،وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 4.06 مليون سهم فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 118 مليون ريال.



وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية  خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 0.02% إلى مستوى 7328.09 نقطة ليفقد نحو 1.29%.

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