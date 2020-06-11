مسار إجباري يُحيي أول حفل غنائي أون لاين في هذا الموعد

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يستعد فريق مسار إجباري، لإحياء حفلاً غنائيًا"أون لاين"، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً .



وأعلن فريق مسار إجباري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن ذلك قائلين :"حفلة جديدة لكل جمهور مسار إجباري من البيت، شوفونا يوم الإثنين الجاي، الساعة 10 مساءً "أون لاین".





والجدير بالذكر أن فريق "مسار إجباري" طرح مؤخرًا أغنية "رغم المسافة" بالتعاون مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهي من كلمات دعاء عبد الوهاب، وألحان هاني الدقاق.