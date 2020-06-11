الكشف عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، عن الموعد المحتمل لنهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب النظام الذي ستسير عليه البطولة، بدءًا من الدور ربع النهائي.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعا هاما يوم 17 يونيو الجاري، لاتخاذ قرار بشأن نهاية الموسم القاري، وهو اجتماع يمكن أن يعقد على مدار يومين.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن دوري أبطال أوروبا سيُستأنف يوم 3 أغسطس المقبل.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد 23 أغسطس في تمام العاشرة مساءً (بتوقيت السعودية) في العاصمة البرتغالية لشبونة، مع وجود احتمالية بإقامتها في مدينة فرانكفورت الألمانية.