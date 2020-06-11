مؤشرسوق البحرين يهبط بنسبة 0.24% بمستهل جلسة الخميس

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:45 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسراً 3.02 نقطة ليصل إلى مستوى 1279.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 799.3 ألف سهم بقيمة 87.8 ألف درهم.

 وهبط بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%.

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