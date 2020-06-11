برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب سوء خدمة شبكات المحمول

قالت الدكتورة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه وفق التقارير الأخيرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجد العديد من الشكاوي بسبب سوء خدمة الاتصالات، وهذا ما يتنافي مع قرارات الدولة بخصوص تحسين خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات التي تُعد لها دور كبير في حياة المواطنين ومصلحة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لخدمات الاتصالات والإنترنت بالنسبة للمواطنين واعتمادهم الرئيسي عليها في مختلف مناحي الحياة.





من جانبها تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن نتيجة التقرير الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المشكلات المرتبطة بعدم وجود العدد الكافي من أبراج الاتصالات وسوء خدمة الاتصالات الناتجة عن وقف تراخيص تركيب الهياكل المعدنية لمحطات التليفون المحمول.





وقالت "البطران" في بيان: إنه بذلك تواجه الحكومة تناقضا في اهدافها لتنفيذ تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التراجع في مواكب أحدث وسائل التكنلوجيا، ولتلبية كافة احتياجات المستخدمين، فضلا عن ضمان وصول خدمات الاتصالات لجميع المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية لمختلف خدمات الاتصالات.





وطالبت "البطران" بضرورة إحالة الطلب للجلسة العامة لإيجاد حلول سريعة وصريحة لتفادي تفاقم الازمة، وضرورة استمرار الاستثمار في البنيه التحتيه التكنولوجيه في مجال الاتصالات.



