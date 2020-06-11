برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب سوء خدمة شبكات المحمول
الخميس 11/يونيو/2020 - 10:48 ص
عبداللطيف هيبة
قالت الدكتورة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه وفق التقارير الأخيرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجد العديد من الشكاوي بسبب سوء خدمة الاتصالات، وهذا ما يتنافي مع قرارات الدولة بخصوص تحسين خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات التي تُعد لها دور كبير في حياة المواطنين ومصلحة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لخدمات الاتصالات والإنترنت بالنسبة للمواطنين واعتمادهم الرئيسي عليها في مختلف مناحي الحياة.
من جانبها تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن نتيجة التقرير الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المشكلات المرتبطة بعدم وجود العدد الكافي من أبراج الاتصالات وسوء خدمة الاتصالات الناتجة عن وقف تراخيص تركيب الهياكل المعدنية لمحطات التليفون المحمول.
وقالت "البطران" في بيان: إنه بذلك تواجه الحكومة تناقضا في اهدافها لتنفيذ تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التراجع في مواكب أحدث وسائل التكنلوجيا، ولتلبية كافة احتياجات المستخدمين، فضلا عن ضمان وصول خدمات الاتصالات لجميع المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية لمختلف خدمات الاتصالات.
وطالبت "البطران" بضرورة إحالة الطلب للجلسة العامة لإيجاد حلول سريعة وصريحة لتفادي تفاقم الازمة، وضرورة استمرار الاستثمار في البنيه التحتيه التكنولوجيه في مجال الاتصالات.
تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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