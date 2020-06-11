تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد طه
تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، استمرار إدارة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أكدت "المغربي" أن إدارة التموين بالتعاون مع الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية شنت حملات حققت العديد من النتائج الإيجابية اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف؛ لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأضافت "رئيس المدينة" أنه تم المرور على المحلات العامه والاسواق بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة سفاجا، وأسفرت الحمله عن تحرير عدد 5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدد 2 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وشددت على ضرورة استمرار الحملات اليومية بنطاق المركز ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح  مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)
تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في سفاجا (صور)

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