عدد الإصابات بكورونا في روسيا يتجاوز نصف مليون

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أبلغت روسيا، اليوم الخميس، عن 8779 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد حالات الإصابة على مستوى البلاد إلى 502436، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال مسؤولون، إن 174 شخصا لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد القتلى الرسمي إلى 6532.



وعلي صعيد آخر، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بنسبة 555 إلى 185416. وأظهرت الحصيلة أن حصيلة القتلى المبلغ عنها ارتفعت بنسبة 26 إلى 8755



كما رصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميعها لقادمين من الخارج، حتى نهاية أمس الأربعاء، مقابل ثلاث يوم الثلاثاء.



وأبلغت اللجنة الصينية، كذلك عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض، منوهة بأنها لم ترصد أي حالات وفاة جديدة



وقالت السلطات الصحية الصينية، إن مجموع عدد الإصابات المسجلة في الصين بلغ 83057، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634. ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.





