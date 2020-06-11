الحلقة 25 مسلسل قيامة المؤسس عثمان تتصدر تريند جوجل

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أحتلت الحلقة 25 من مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك بعد عرضها خلال الساعات القليلة الماضية على إحدى القنوات الفضائية التركية.



وشهدت الحلقة 25 من مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" تطور كبير أحداث المسلسل والعديد من الأحداث المؤثرة للغاية في الحلقة.



المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان" تدور أحداثة في إطار درامي تاريخي حول تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل،، ويقوم ببطولة المسلسل مجموعة متميزة من النجوم التركيين منهم الفنان بوراك أوزجيفيت وعائشة جول جوناي وجلال آل وراغب سافاش، والمسلسل من إخراج متين جوناي.