تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:35 ص
مؤشر سوق دبي امالي
مؤشر سوق دبي امالي
نيفين سمير

إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر الس بنسبة 0.54% خاسراً 11.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2113.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 338.4 مليون سهم محققة ما قيمته 156.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2587 صفقة لعدد 32 سهماً.


وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع الاستثمار 3.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.49%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%.
 
وقفزت 10 أسهم بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 11.21%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.21%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.69%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 181.5 مليون ورقة بقيمة 61.3 مليون درهم.
 

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