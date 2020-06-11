بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن النيابة العامة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، "ألف جنيه لكل قضية سب وشتم ضد المستشار مرنضي منصور".





كان أكد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن بالجيزة نجحت في إلقاء القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان، على خلفية اتهامه بسب وشتم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك.





وأوضح المصدر إلى الفجر بأن رئيس نادي الزمالك، حرر 50 بلاغا بقسم شرطة الهرم، ضد "زيدان" يتهمه بالسب والشتم.





ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان، على خلفية اتهام المستشار مرتضي منصور له، بالسب والشتم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود 50 بلاغا من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يتهم الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالسب والشتم.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالقبض عليه، وتمكنت مأمورية بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد من القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





في سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



