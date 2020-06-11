تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة.. وهذه مواعيدها

تبدأ شركة "طيران الإمارات"، في تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال شهر يونيو الجاري، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وكتبت شركة طيران الإمارات، تغريدة عبرحسابها على موقع "تويتر"، أكدت فيها أن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو.

ويذكر أن الرحلات، تهدف إلى إعادة المصريين العالقين في الإمارات، بعد توقف حركة الطيران على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أكدت طيران الإمارات في بيان أنها اتخذت كامل الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة موظفيها وعملائها، وسوف يتمكن الراغبون في السفر على هذه الرحلات من الحجز إذا لبّوا المتطلبات المحددة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة. ويشمل ذلك موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في العودة إلى البلاد.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، سنتمكن من استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى الوجهات المعلنة، وتوفير مزيد من الخيارات أمام العملاء للسفر من دولة الإمارات إلى هذه المدن، وكذلك بين المملكة المتحدة وأستراليا، ونتعاون مع السلطات لاستئناف العمليات إلى وجهات أخرى، وقد اتخذنا إجراءات إضافية في المطار بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالتعقيم والتباعد الاجتماعي، ذلك أن سلامة وصحة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا تبقى دومًا على رأس أولوياتنا.

وأضاف: لا تزال طيران الإمارات تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم، وتعتزم الناقلة هذا الأسبوع تسيير رحلات من دبي إلى طوكيو ناريتا 15 مايو وكوناكري 16 و17 مايو وداكار 16 و17 مايو.