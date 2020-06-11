وفاة والدة مطرب شعبي بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


صدم المطرب الشعبي شريف يسري، المُلقب بـ "شيكو"، جمهوره بعدما أعلن عن وفاة والدته بفيروس كورونا وذلك بعد أيام قليلة من استغاثته من خلال السوشيال ميديا لانقاذها وعلاجها.


وأطل شيكو على متابعيه من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولم يتمالك نفسه من البكاء، وقال: "محدش يكلملي حد.. شكرًا شكرًا أمي ماتت


وكان شيكو قد نشر فيديو من قبل يستغيث من خلاله ويوجه مناشدات للجمهور والأصدقاء والحكومة لسرعة إنقاذ والدته، بعدما عجز عن وجود الحل.

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