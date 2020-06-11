تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10909 نقطة، .

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.





وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس الاربعاء على تباين للجلسة الثانية على التوالى مع استمرار جنى الارباح على قياديات الرئيسي الذى انهى متراجعا بنحو 1.17% عند 10933 نقطة ، فيما انهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع الافضل اداءا على ارتفاع بنسبة 0.47% عند 1283 نقطة بعد ان قلص جانبا من مكاسبه ، و الذى جاء بقيم تداولات اقل من المتوسط بلغت 917 مليون جنيه ، بحجم تداول 291 مليون سهم ، من خلال 34515 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 49% ، بالتداول على 174 ورقة مالية ، ربحت منها 60 ورقة و تراجعت 85 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 26 ورقة دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بنسبة 4.260 مليار جنيه مسجلا 578.788 مليار جنيهء .