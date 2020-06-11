"كورونا فيروس" لـ محمد رمضان تحصد نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حصدت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بساعات، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "كورونا فيروس" طرحها محمد، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من إخراج محمد سامي، وتم تصوير الكليب في المريوطية لمدة يومين، وشاركة الكليب نجله علي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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