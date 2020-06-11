محمود العسيلي لجمهوره: "الإنسان لديه نقط ضعف وحاجات حلوة أكتر"

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بعث المطرب محمود العسيلي، رسالة لجمهوره مُوضحًا فيها أن لكل إنسان نقاط ضعف وعيوب مثل الآخر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع" تويتر".





كتب محمود العسيلي تغريدة قال فيها:"لو فكرت شوية إن كل إنسان عنده نقط ضعف زي ما أنت عندك نقط ضعف،إنه عنده عيوب زي ما حضرتك عندك عيوب، إنه بيخاف من حاجات مالهاش مبرر زيك بالضبط ".





وأضاف قائلاً: "بيعمل حاجات وحشة أوي،بيغير وينفسن ويكره ويغلط بس في حاجات حلوة أكبر بكتير بردو زي اللي عندك لو شوفت ده،الحياة هتبقى أسهل بكتير ".



والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "تمثيلية"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.