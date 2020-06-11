محافظ قنا: استرداد 21 فدانا وإزالة 166 حالة تعد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أ ملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية الأمن، أسفرت عن إزالة 221 حالة تعد، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 26 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف ونقادة بمساحة 5110 مترا مربعا، وإزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نجع حمادي والوقف بمساحة 21 فدانا و8 قراريط، وإزالة 166 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و7 قراريط و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 25 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز نجع حمادي ودشنا ونقادة وقوص بمساحة 4744 مترا مربعا.





وأضاف، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 560 حالة تعد بالمباني على أراضى أملاك الدولة بمساحة 329 ألفا و326 مترا مربعا، و75 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 141 فدانا و2 قيراط و2 سهم، و2180 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 102 فدان و1 قيراط و9 أسهم، و318 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 46733 مترا مربعا.





ويأتي ذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.





وكما قامت الأجهزة التنفيذية بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، بحملة لإزالة التعديات والأدوار المخالفة في نجع حمادي، شمالي قنا.



