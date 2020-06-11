أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر تحصد 8 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أقتربت أغنية "غيب" للفنان اللبناني فضل شاكر، من تحقيق 8 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بشهرين، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع علي أباظة، وتريات يحي الموجي، وصولو كمان محمود سرور، وقانون ماجد شرور، وناي محمد عاطف، ومهندس صوت رامي سليمان، ومكس وماستر خالد رؤوف.

يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، أغنية "غيب"، قدمها بالهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وليد سعد ومن توزيع ‏أحمد إبراهيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ ساعة و 13 دقيقة

الشباب السعودي يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير.. تجنبوا استخدام الأسانسير في هذه الفترة

منذ ساعة و نصف

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فضل شاكر يتخطى حاجز الـ600 ألف مشاهدة بـ"مع السلامة" (فيديو)

"لما بتوحشينى".. فضل شاكر يعود بتوقيع وليد سعد

"بتوحشيني" لفضل شاكر تتخطى ربع مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

خاص| الفجر الفني يكشف عن تعاون فضل شاكر ومحمد رفاعي في عمل جديد

"بتوحشيني" لفضل شاكر تتخطى 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

"بتوحشيني" لـ فضل شاكر تتخطى ٥ ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

10:37 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم