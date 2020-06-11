أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر تحصد 8 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

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أقتربت أغنية "غيب" للفنان اللبناني فضل شاكر، من تحقيق 8 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بشهرين، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب".



أغنية "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع علي أباظة، وتريات يحي الموجي، وصولو كمان محمود سرور، وقانون ماجد شرور، وناي محمد عاطف، ومهندس صوت رامي سليمان، ومكس وماستر خالد رؤوف.



يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، أغنية "غيب"، قدمها بالهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وليد سعد ومن توزيع ‏أحمد إبراهيم.

