أسعار الأسماك اليوم الخميس 11-6-2020 في سوق العبور





استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 11-6-2020 في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية مع وجود وفرة من الأسماك في الأسواق مع تزايد الإقبال على الشراء.





وأعلنت الشعبة عن استقرار الأسعار ليتراوح سعر البلطي ما بين 24 إلى32 جنيهًا فيما يبدأ البلطى الكبير من 30 جنيها، وتراوح سعر الفيليه ما بين 30 إلى 90 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.





أسعار الأسماك في سوق العبور

سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.





وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.









سجل سمك الحدادى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهاً، وسمك المرجان بين 25 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 20 – 30 جنيهاً، وتراوح سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-350 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 40- 46 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 80 – 90 جنيهاً، وسمك القاروص 80 – 90 جنيهاً، واستقر سعر السردين 40-50 جنيه، وسجل سعر الباغة 10 جنيهات، والموزة بين 40-60 جنيه، وسعر البربون 1 بين 40-50 جنيه.









وكشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم عن تزايد أعداد مستهلكى الأسماك في العالم، مشيرة إلى أن الاستهلاك العالمي ارتفع في عام 2018 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 5ر20 كيلوجراما للفرد سنويا.









وبحسب "الألمانية" قالت المنظمة إن جائحة كوروناأسفرت عن انخفاض بنسبة 5ر6% في أنشطة الصيد العالمية، وسط قيود النقل ونقص العمالة وانخفاض الطلب.





وأوضحت المنظمة في إصدار عام 2020 من تقرير "حالة المصائد السمكية والزراعة في العالم" إن هذا الرقم "مرشح للزيادة في العقد المقبل، مما يؤكد دوره الحاسم في أمن الغذاء العالمى والأمن الغذائي".





وصنفت فاو كل من بنجلاديش وكمبوديا وجامبيا وغانا وإندونيسيا وسيراليون وسريلانكا "والعديد من الدول النامية من الجزر الصغيرة" على أنها الدول ذات الأنظمة الغذائية الأكثر اعتمادا على الأسماك.









وبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك نحو 179 مليون طن في عام 2018، منها156 مليون طن للاستهلاك البشري، ومع الحصول على 46% من الانتاج من تربية الأحياء المائية. وقالت المنظمة إن الصين هي أكبر منتج ومصدر للأسماك.











