الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية وجميعها لمواطنين قادمين من الخارج.

 

ورصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميعها لقادمين من الخارج، حتى نهاية أمس الأربعاء، مقابل ثلاث يوم الثلاثاء.

 

وأبلغت اللجنة الصينية، كذلك عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض، منوهة بأنها لم ترصد أي حالات وفاة جديدة

 

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن مجموع عدد الإصابات المسجلة في الصين بلغ 83057 ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

 

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

 

قررت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، شطب عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، وفقما أوردت وسائل إعلام محلية.

 

وبحسب الوسائل الإعلام المحلية، ارتبط اسم الخفاش وآكل النمل الحرشفي بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، بات الحيوانان تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على حيواناتها من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.

 

 ووفقًا لصحيفة "هيلث تايمز"، أكدت السلطات الصينية، أن آكل النمل الحرشفي بقي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.

 

وكان بعض العلماء، يعنقدون أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي.

 

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