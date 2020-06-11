تحذير.. تجنبوا استخدام الأسانسير في هذه الفترة

نصح الدكتور بهاء ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، المواطنين بممارسة الرياضة بشكل يومي لتحسين مستوى أداء الجهاز المناعي.





وقال "ناجي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه من الأفضل عدم استخدام الأسانسير عند الصعود أو النزول، معلقا: "لو هنطلع حتى الدور الخامس أو هننزل منه منستخدمش الأسانسير".





وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الصعود أو النزول عبر السلم، ينشط الدورة الدموية، ويحسن أداء الجهاز المناعي، وهى أمور نحتاجها لمواجهة فيروس كورونا حال الإصابة به.





وشدد على أهمية وضرورة أن يمارس مصاب الكورونا الرياضة في العزل المنزلي، مضيفا: "كل ساعتين يمارس الرياضة 10 دقائق.. مينمش على السرير على طول".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



