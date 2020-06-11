كوريا الشمالية: تدخل الولايات المتحدة في الشؤون بين الكوريتين يمكن أن يؤثر على الانتخابات

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها صفة للتعليق على الشؤون بين الكوريتين، ومن مصلحة واشنطن أن تبقى هادئة إذا كانت تريد أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بسلاسة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ويأتي البيان بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أصيبت بخيبة أمل في كوريا الشمالية لتعليق الخطوط الساخنة للاتصالات مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

وقال كوون جونغ غون، المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الرسمية "إذا قامت الولايات المتحدة بدس أنفها في شؤون الآخرين بملاحظات غير مبالية، بعيدًا عن الاهتمام بشؤونها الداخلية، في وقت يكون فيه وضعها السياسي في أسوأ حالة من الارتباك على الإطلاق، فقد تواجه شيئًا مزعجًا يصعب التعامل معه".

وأضاف إنه ينبغي على الولايات المتحدة "أن تمسك لسانها" وأن تعالج مشاكلها الداخلية موضحا انه "سيكون ذلك جيدًا ليس فقط لمصالح الولايات المتحدة ولكن أيضًا لسهولة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة."

وفي الوقت نفسه، قال جيمس كيم، زميل باحث في معهد أسان لدراسات السياسة في سيول، إنه من غير الواضح ما الذي ستفعله كوريا الشمالية لتعطيل الانتخابات أو التسبب في مشاكل لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واوضح "إذا كان هناك أي شيء، فهناك احتمال أن الاستفزاز قد يحشد البلاد حول شاغل الوظيفة".

بعد سلسلة من القمم التاريخية في 2018 و2019 بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يُحرز تقدم يذكر في تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وأعربت بيونغ يانغ عن إحباطها المتزايد من رفض واشنطن تخفيف العقوبات.

وقد قالت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إنها ستقطع الخطوط الساخنة مع كوريا الجنوبية بعد أيام من انتقادها في سيول لعدم منع المنشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى الشمال.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد منظمتين تقومان بهذه العمليات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تدخل الولايات المتحدة بين الكوريتين الانتحابات الامريكية

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ حوالي 6 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ ساعة و 28 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"طبيب" يعلن خبرا سارا بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يبدآن اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ

كوريا الشمالية تحث الجنوبية على التوقف عن التوسط بينها والولايات المتحدة

كوريا الشمالية تقترح إجراء محادثات حول هدم منشآت لنظيرتها الجنوبية

كوريا الشمالية: توقيت حضور "كيم" قمة الآسيان "غير مناسب"

كوريا الشمالية تجري تدريبات بالمدفعية بأمر من كيم

كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية لصد تابعة لجارتها الشمالية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم