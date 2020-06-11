سبب الوفاة وموعد الجنازة.. محمود مسعود يتصدر تريند جوجل بعد وفاته (التفاصيل الكاملة)
الخميس 11/يونيو/2020 - 08:56 ص
رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس الموافق 11/6/2020، الفنان القدير محمود مسعود، عن عمر ناهز الـ 68 عاما، فلديه مسيرة فنية مشرفة وأعمال تركت بصمة لا تنسى في قلوب محبيه، حيث شارك في رمضان الماضي في مسلسل خيانة عهد مع االفنانة يسرا، وللتفاصيل الكاملة من سبب الوفاة وموعد الجنازة إليكم التالي:
سبب وفاة محمود مسعود
توفي محمود مسعود داخل أحد مستشفيات بمنطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر، ففي عام 2016 تعرض لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى بسبب شراهة التدخين، وأكد الاطباء وقتها أنه يعاني من ارتفاعا شديدا في ضغط الدم وارتفاع ضغط السكر، مما أدى إلى عصبيته الزائدة وخضع للعلاج واستقرت حالته في هذا الوقت.
موعد جنازة محمود مسعود
وسيتم دفن الفنان محمود مسعود صباح اليوم الخميس، بمدافن الأسرة بالقاهرة، وفقا لما كشفه الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، وهذا بعد نقل الجثمان من المستشفى إلى المقابر، عقب انتهاء أسرته من استخراج تصريح الدفن، بينما سيتم الصلاة على الجثمان بالمقابر.
وتصدر محمود مسعود تريند جوجل بعد وفاته اليوم، حيث ولد محمود مسعود في 3 سبتمبر عام 1952، وحصل مسعود على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، وشارك في العديد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية التي لا تنسى.
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