سبب الوفاة وموعد الجنازة.. محمود مسعود يتصدر تريند جوجل بعد وفاته (التفاصيل الكاملة)

توفي محمود مسعود داخل أحد مستشفيات بمنطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر، ففي عام 2016 تعرض لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى بسبب شراهة التدخين، وأكد الاطباء وقتها أنه يعاني من ارتفاعا شديدا في ضغط الدم وارتفاع ضغط السكر، مما أدى إلى عصبيته الزائدة وخضع للعلاج واستقرت حالته في هذا الوقت.

موعد جنازة محمود مسعود

وسيتم دفن الفنان محمود مسعود صباح اليوم الخميس، بمدافن الأسرة بالقاهرة، وفقا لما كشفه الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، وهذا بعد نقل الجثمان من المستشفى إلى المقابر، عقب انتهاء أسرته من استخراج تصريح الدفن، بينما سيتم الصلاة على الجثمان بالمقابر.



