مفاجأة في دور الشاي والقهوة في القضاء على فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:21 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور بهاء ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، النظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه مصابي كورونا في العزل المنزلي.

وقال "ناجي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن مصاب الكورونا يجب أن يتناول 5 وجبات يوميا، حيث تتكون وجبة الفطار من بيضة مسلوقة، جبن قريش، وخيار وخس، وربع رغيف بلدي، وكوب عصير "برتقال، كيوي، ليمون"، ثم يتناول كمية من المكسرات بعد الفطار بساعتين.

وأضاف أن وجبة الفطار يجب أن تتكون من ربع فرخة، أو قطعة لحم، أو 300 جرام من السمك، وخضار، وطبق سلطة كبير، وبعد الغذاء علبة زبادي عليها 3 معالق شوفان، ومقطع عليها فواكه مجففة، وأخيرا وجبة العشاء ومكونة من فواكة وطبق سلطة.

وشدد على ضررة أن يشرب مصاب كورونا 3 لتر مياه يوميا، ومالا يقل عن 3 أكواب من العصير، منوها بأن المصاب يجب أن يشرب من 4 إلى 5 أكواب من الشاي والقهوة، حيث أنهم يحسنوا من أداء الجهاز المناعي، والحالة المزاجية، وينشطوا الدورة الدموية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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