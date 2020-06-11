مقتل جندي عراقي وإصابة 3 بعد سقوط قذيفة على مركبتهم بكركوك

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:58 ص
سقوط قذائف - أرشيفية
سقوط قذائف - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الحميس، بمقتل جندي عراقي وإصابة 3 بعد سقوط قذيفة على مركبتهم جنوبي كركوك.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، أن هناك قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط العصامة بغداد وسماع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.

 

وقال مصدر أمني عراقي: إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا"، حسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".

 

وأضاف المصدر العراقي: أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية"، لافتا إلى أن هناك "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".

 

ومن جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

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