كيانو ريفز يظهر في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Bill & Ted Face the Music



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن فيلم Bill & Ted Face the Music، يعد الجزء الثالث من فيلم يحمل العنوان نفسه طرح في فترة التسعينيات للنجم كيانو ريفز، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ساخر عن السفر للمستقبل.



ويشارك في بطولة الفيلم، بطل جزئه الأول الأصلي، أليكس وينتر، الذي جسد شخصية بيل، وكان الجزء الأول من هذه الثلاثية قد طرح منذ 29 عام.



ظهر النجم الكبير كيانو ريفز في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Bill & Ted Face the Music، الذي يعود كيانو لتجسيد شخصية "تيد" به، بعد أكثر من 20 عام.