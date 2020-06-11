كيانو ريفز يظهر في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Bill & Ted Face the Music

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


ظهر النجم الكبير كيانو ريفز في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Bill & Ted Face the Music، الذي يعود كيانو لتجسيد شخصية "تيد" به، بعد أكثر من 20 عام.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن فيلم Bill & Ted Face the Music، يعد الجزء الثالث من فيلم يحمل العنوان نفسه طرح في فترة التسعينيات للنجم كيانو ريفز، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ساخر عن السفر للمستقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم، بطل جزئه الأول الأصلي، أليكس وينتر، الذي جسد شخصية بيل، وكان الجزء الأول من هذه الثلاثية قد طرح منذ 29 عام.

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